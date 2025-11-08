Голова Київщини повідомив про постраждалих через нічну атаку Росії

У Київській області триває ліквідація наслідків масованої російської атаки вночі проти 8 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Зокрема, четверо жінок постраждалих у Вишгородському районі, у трьох із них – гостра реакція на стрес.

«Ще одну жінку 1983 року народження прооперовано в місцевій лікарні. У неї осколкове поранення стегна. Стан середньої тяжкості. Вона знаходиться під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається», – повідомив Калашник.

Також чоловік 1975 року постраждав у Обухівському районі – за даними голови ОВА, в нього відкрита рана передпліччя, лікуватиметься амбулаторно.

Читайте також: Майже пів сотні ракет і понад 450 дронів – Повітряні сили підбили підсумки нічного удару РФ

Калашник зазначив, що у Вишгородському районі атака пошкодила 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди та гаражні приміщення. Зокрема, є вибиті вікна та скління, посічені фасади та покрівлі. У Бориспільському районі пошкоджений приватний будинок.

«Разом з місцевою владою та нашими партнерами працюємо над допомогою постраждалим власникам будинків. Уся необхідна робота проводиться. Наразі в області діють графіки погодинних відключень. Прошу всіх користуватися світлом відповідально та ощадливо», – додав голова області.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, наразі відомо про трьох загиблих у Дніпрі.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



