МАГАТЕ повідомило про початок робіт з відновлення живлення Запорізької атомної станції

Почалися ремонтні роботи з відновлення пошкоджених ліній живлення Запорізької атомної електростанції, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Ґроссі.

«Після чотиритижневого перебою розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗАЕС, які ведуть до неї», – йдеться в повідомленні.

Агентство вказує на те, що цьому передувало встановлення місцевих зон припинення вогню, яке дозволяє продовжувати роботи.

«Відновлення електропостачання поза майданчиком має вирішальне значення для ядерної безпеки. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту», – заявляє організація.

«Енергоатом» заявляв про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – 23 вересня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



