МАГАТЕ: РФ повідомила, що вночі безпілотник врізався в градирню Нововоронезької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що російська влада повідомила йому про те, що минулої ночі безпілотник врізався в градирню (охолоджувальну вежу) Нововоронезької АЕС.

«Впливу на ядерну безпеку не було і зміни рівня радіації на об’єкті не відбулося», – заявили в МАГАТЕ, при цьому наголосивши, що АЕС ніколи не повинні бути атаковані.

Раніше сьогодні російська компанія «Росенергоатом» заявила, що в ніч проти 7 жовтня в районі Нововоронезької АЕС було подавлено український безпілотник, який у результаті зіткнувся з градирнею енергоблоку №6 Нововоронезької АЕС і здетонував. У мережі з’явилися фото, на яких, як стверджується, знято градирню зі слідом удару безпілотника.

«Руйнувань і постраждалих немає, проте на градирні від наслідків детонації залишився темний слід», – повідомили в компанії.

Українські військові заяви російської сторони поки що не коментували.

Над Воронезькою областю, за даними російського Міноборони Росії, за ніч було збито 18 дронів.

Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що в одному з муніципалітетів уламками безпілотника пошкоджено скління і мережі котельні. Про пошкоджену градирню АЕС він не повідомляв

Тим часом, напередодні МАГАТЕ повідомило про звуки стрілянини поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС.

МЗС України «рішуче засудило чергову небезпечну ескалацію Російської Федерації навколо Запорізької атомної електростанції».

ЗАЕС вже понад 10 днів відключена від зовнішніх джерел живлення і живиться лише через дизель-генератори.

У МАГАТЕ попереджали, що у тривалій перспективі це може бути небезпечним.

У ході війни як Росія, так і Україна звинувачували одна одну у спробах ударів у безпосередній близькості від діючих АЕС.