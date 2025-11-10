Україна ініціює Раду МАГАТЕ після останньої масованої атаки РФ по енергосистемі

Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих після нової масованої атаки Росії по енергосистемі, заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Він зазначив, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

За його словами, метою звернення є формування механізмів щодо запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

«Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7, щоб все стабілізувати. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 – балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших», – сказав заступник міністра в ефірі телемарафону.

Заступник міністра також зауважив, що були удари Росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

«Це вже не вперше відбувається. Лінії електропередач є важливими для безпеки самих станцій, та к і для постачання електроенергії споживачам... Їх пошкодження змушує атомну електрогенерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних аварій у системі», – додав він.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» анонсував дію обмежень енергоспоживання обсягом від двох до чотирьох черг 9 листопада. Такі ж обмеження діють сьогодні.

За даними Повітряних сил, у ніч на 8 листопада війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей.