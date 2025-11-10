«Укренерго»: є чергові пошкодження енергооб’єктів через атаки РФ

В окремих областях України є чергові пошкодження енергооб’єктів через російські обстріли, повідомили 10 листопада в «Укренерго».

За повідомленням, у більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення, а споживання електроенергії залишається високим.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» закликали обмежити користування потужними електроприладами до кінця доби.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові в ніч проти 10 листопада атакували Україну двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 67 ударними БпЛА, близько 40 із яких – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, де саме – не уточнюється. «Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили», – зазначили у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.