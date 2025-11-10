Повітряні сили: війська РФ вночі атакували Україну 7 ракетами і 67 БпЛА, є влучання

Російські військові в ніч проти 10 листопада атакували Україну двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 67 ударними БпЛА, близько 40 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, де саме – не уточнюється. «Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили», – зазначили у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.