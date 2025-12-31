Армія РФ вдарила по промисловому обʼєкту в Запоріжжі – ОВА

Російська армія завдала удару по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок російської атаки по Запоріжжю сталося кілька пожеж.

Минулося без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



