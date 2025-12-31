Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Армія РФ вдарила по промисловому обʼєкту в Запоріжжі – ОВА

Минулося без постраждалих. На фото - наслідки попередніх російських атак по Запоріжжю
Минулося без постраждалих. На фото - наслідки попередніх російських атак по Запоріжжю

Російська армія завдала удару по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок російської атаки по Запоріжжю сталося кілька пожеж.

Минулося без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG