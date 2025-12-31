На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей – ОВА

Через російські атаки по Дніпропетровщині постраждали четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



За його словами, 41-річна жінка постраждала через атаку безпілотника у Богданівській громаді Павлоградського району, ще троє чоловіків 35, 59 і 46 років постраждали у Дубовиківській громаді Синельниківщини.

Як повідомляють в ОВА, у Павлоградському районі через атаку РФ зайнявся приватний будинок, ще два – пошкоджені, також потрощені дві господарські споруди й декілька машин. На Синельниківщині горіли дві приватні оселі та автівки, ще три будинки пошкоджені.



Також Гайваненко повідомив, що Нікопольщина зазнала сьогодні російських атак з артилерії й FPV-дронами. Пошкоджені будинок культури, приватна оселя. Про постраждалих не повідомляється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.