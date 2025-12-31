«Укренерго»: чергові російські удари по енергетиці знеструмили споживачів чотирьох областей

Армія Росії атакувала об’єкти енергетики у кількох регіонах вночі та вранці 31 грудня, повідомляє оператор «Укренерго».

«Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях. На Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним», – йдеться в повідомленні.

Компанія додає, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Укренерго» фіксує зниження споживання електроенергії. На ранок 31 грудня його рівень був на 3% нижчим, ніж в цей же час напередодні. Зміни пояснюють зумовленим російськими обстрілами знеструмленнями значної кількості споживачів у Донецькій та Одеській областях.

Крім того, через погодні умови (сильний вітер і мокрий сніг) – на ранок залишаються знеструмленими 14 населених пунктів у Тернопільській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Раніше компанія ДТЕК повідомила, що російська армія атакувала два енергооб’єкти в Одеській області.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



