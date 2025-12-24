Сили РФ два дні поспіль завдають ударів по об’єктах «Укрнафти» – Корецький

Російські війська два дні поспіль атакували виробничі об’єкти «Укрнафта», є критичні руйнування, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Другий день поспіль Росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру. Сумарно за останні два дні проти виробничих обʼєктів Укрнафти застосовано майже 100 «Шахедів», – написав він у фейсбуці.

За його словами, внаслідок цих атак РФ є критичні руйнування, робота обладнання зупинена.

Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків російських атак, після цього розпочнуться відновлювальні роботи, додав Корецький.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.