У Євросоюзі відреагували на черговий російський удар по Україні

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на черговий російський удар по Україні.



«Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українських мирних жителів та інфраструктуру. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно: доопрацювання наступного пакету санкцій, забезпечення фінансування, постачання зброї», – написала вона у соцмережі Х.

Росія не зупиниться, доки не буде змушена, додала Каллас.

Уночі низка українських регіонів зазнала атаки РФ. На Львівщині загинули четверо людей, ще стільки ж – поранені. Відомо про одну поранену людину на Прикарпатті. У Запоріжжі, серед іншого, пошкоджені вісім багатоповерхівок, загинула 69-річна жінка, поранені 10 людей, серед них є дитина 16-ти років.

Також місцева влада повідомила про влучання по енергообʼєкту на Чернігівщині та по промисловому цивільному обʼєкту на Вінниччині.

За даними президента Володимира Зеленського, сили РФ для атаки по Україні застосували понад 50 ракет, зокрема «Кинджалів», і близько 500 ударних дронів.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







