Hа Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт – влада

Через нічну масовану РФ атаку на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт, повідомила у телеграмі перша заступниця начальника Вінницької ОВА



За попередньою інформацією, постраждалих немає.



На місці удару працюють відповідні служби.

Читайте також: Нічна атака РФ: у Запоріжжі є загибла та поранені, частина Львова залишилася без світла

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.