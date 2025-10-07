ОВА: сили РФ вночі вдарили по Херсону – загинула людина, є поранені

Російські війська опівночі обстріляли Корабельний район Херсона – загинула людина, ще троє – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, особу якого нині встановлюють.

Також до лікарні доставили трьох жінок 51, 18 та 69 років – у них контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми, додав голова ОВА.

Прокудін повідомив, що зранку російські війська вдарили по Дніпровському районі Херсона – 65-річний херсонець зазнав несумісних з життям поранень.

Минулої доби, за даними місцевої влади, через російську агресію на Херсонщині загинула людина, ще 18 – зазнали поранення, серед них є три дитини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



