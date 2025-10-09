Військові РФ поранили чоловіка під час відновлення залізниці на Сумщині – ОВА

Під час відновлювальних робіт на залізниці після атаки сил РФ поранення зазнав 41-річний чоловік із Конотопського району, повідомив увечері 9 жовтня голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Він працював на пошкодженій ділянці, коли стався повторний удар. Чоловіка з уламковим пораненням госпіталізували. Його стан стабільний, медики надають допомогу», – написав чиновник.

Залізничне сполучення з Чернігівщиною і Сумщиною не припиняється, повідомили в «Укрзалізниці» раніше 9 жовтня.

«На окремих дільницях із міркувань безпеки застосовуємо комбіновану логістику: поїзд + автобус», – вказали у перевізника.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зазначив, що російські війська продовжують удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною і Чернігівщиною, і атакують, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.