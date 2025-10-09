Херсон: через обстріл Росії загинув співробітник водоканалу, є постраждалі

Російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько 9 жовтня.

Він уточнив, що під обстріл потрапили працівники водоканалу, які були в автомобілі.

«Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний водій комунального підприємства. Співчуття рідним та близьким загиблого», – заявив Шанько.

Ще трьох постраждалих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, контузіями, закритими черепно-мозковими травмами та уламковими пораненнями. За словами голови МВА, медики оцінюють їхній стан як важкий, лікарі борються за їхні життя.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



