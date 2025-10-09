ОВА: Росія атакувала Слов’янськ, один із поранених у тяжкому стані

Російські війська вдарили по Слов’янську вранці 9 жовтня, повідомив голова Донецької області Вадим Філашкін.
За його даними, поранені щонайменше шестеро людей.
«Серед постраждалих одна людина перебуває у тяжкому стані. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві авіабомби», – заявив Філашкін.
Він додав, що обсяги завданої шкоди ще встановлюють.
Очільник Донеччини знову закликав цивільних евакуюватися до більш безпечних регіонів.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
