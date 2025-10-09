Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

ОВА: на Сумщині російський дрон вдарив по цивільній автівці, постраждали двоє людей

Постраждалих 27-річних чоловіка і жінку із пораненнями госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Фото ілюстративне
Постраждалих 27-річних чоловіка і жінку із пораненнями госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Фото ілюстративне

Російські війська вранці безпілотником вдарили по цивільній автівці на Сумщині, постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, це сталося у Миколаївській сільській громаді.

Постраждалих 27-річних чоловіка і жінку із пораненнями госпіталізували, медики надають необхідну допомогу, додали в ОВА.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

