Сили РФ скинули авіабомби на Словʼянськ, серед поранених є дитина

У Словʼянську на Донеччині через російський удар поранені восьмеро людей, серед них є хлопчик 13 років, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.



За даними обласної прокуратури, 4 жовтня о 22:40 армія РФ обстріляла Словʼянськ, скинувши авіабомби ФАБ-250 з УМПК, які поцілили по багатоквартирному будинку. Прокуратура пише про шістьох поранених – у своїх оселях поранено двох жінок 60 і 70 років, трьох 31, 41 й 57-річних чоловіків та неповнолітнього хлопця. У них діагностовано мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої, перелом.



У населеному пункті пошкоджено щонайменше 26 будинків, понад 20 автівок, фасади магазинів та кафе, повідомляють у прокуратурі.

За даними начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, на даний час відомо про 8 поранених. Він повідомив про удар трьох КАБів у центральну частину міста, було два влучання у девʼятиповерхівку і одне – у школу мистецтв.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.