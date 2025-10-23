Війська РФ атакували залізничну станцію в Сумах, постраждали двоє працівників – ОВА

Російські військові в ніч проти 23 жовтня атакували залізничну станцію в Сумській громаді, внаслідок чого постраждали двоє працівників залізниці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«35-річного чоловіка з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу – загрози життю немає. Другому постраждалому допомогу надали на місці», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.