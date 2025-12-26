У ДТЕК заявили про значні пошкодження двох енергетичних об’єктів на Одещині через удари Росії

Російська армія атакувала два енергетичних об’єкти «ДТЕК Одеські електромережі» на півдні Одещини вночі проти 26 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

«Пошкодження значні, і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», – йдеться в повідомленні.

ДТЕК додає, що ремонтні бригади вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб «якнайшвидше повернути світло в кожну оселю».

Раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що протягом ночі російська армія атакувала Одеський регіон ударними дронами:

«Під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто. Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка».

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти та енергетику.



