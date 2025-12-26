ОВА: армія Росії атакувала Запорізький район, є загиблий і поранені

Російські війська вдарили по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 26 грудня.

За його даними, російська керована авіабомба влучила в приватний будинок.

«58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік отримали поранення. Постраждалим надана уся необхідна допомога», – заявив голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



