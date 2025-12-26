«Укренерго»: у кількох областях діють аварійні відключення

Російська армія продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомляє оператор «Укренерго» 26 грудня. Як наслідок, на ранок п’ятниці є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

У більшості регіонів України тривають графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу та погодинні відключення для споживачів.

«Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні.





Компанія фіксує зростання споживання електроенергії – на ранок п’ятниці воно було на 10,9% вищим, ніж у цей же час напередодні. Вона пояснює це меншим обсягом заходів обмеження в більшості регіонів.

У тих регіонах, де діють погодинні відключення, «Укренерго» просить ощадливо споживати електроенергію, максимально обмежити користування потужними електроприладами та перенести енергоємні процеси на ніч, після 23:00.

Раніше сьогодні компанія «ДТЕК Одеські електромережі» повідомила про російські удари по двох її об’єктаха на півдні Одещини.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Уранці 23 грудня після чергової атаки РФ на енергосистему України були майже повністю знеструмленими споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



