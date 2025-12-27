Удар РФ по Київщині: загинула жінка, є постраждалі – Калашник

У Білоцерківському районі Київщини внаслідок атаки РФ загинула жінка 1978 року народження, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У тому ж районі поранений чоловік – його госпіталізували до місцевої лікарні, лікарі надають всю необхідну допомогу. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес – троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці», – розповів голова ОВА.

За даними Калашника, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами РФ – об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.