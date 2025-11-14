Зеленський: прем’єр-міністерка доповіла про аудит держкомпаній і потенційні кадрові зміни в уряді

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко 14 листопада. За його словами, розмова стосувалася передусім відновлення в областях після російських ударів та виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад.

«Всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси. Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього», – заявив він.

Зеленський анонсував, що завтра стартує нова програма зимової підтримки, і уряд представить деталі щодо неї публічно.

«Прем’єр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення», – повідомив він.

Голова держави зазначив, що доручив оперативно інформувати «ключових партнерів України» щодо результатів перевірок і відповідних рішень.

«Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції», – додав Зеленський.





Напередодні, на тлі розслідування НАБУ щодо «Енергоатому», прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала аудит і перевірки щодо всіх державних компаній, зокрема, енергетичних.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.











