Свириденко повідомила про відсторонення віцепрезидента «Енергоатому» Хартмута

Уряд України 12 листопада ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління компанії «Енергоатом» Якоба Хартмута, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Кабмін також доручив тимчасовому виконувачу обовʼязків голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

1) директора з фінансів та бюджетування;

2) директора з правового забезпечення;

3) керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі», – повідомила голова уряду.

Раніше Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністрів, прізвища яких фігурують у справі, яку розслідують Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

«Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», – указала Свириденко.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.