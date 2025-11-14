Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони – з неї вивели міністрів юстиції та енергетики на тлі розслідування про корупцію в «Енергоатомі». Про це йдеться в указі від 14 листопада.

Документ передбачає часткову зміну статті 1 попереднього указу про склад РНБО від липня 2025 року, щоб «вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук».

Указ набирає чинності з дня опублікування.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.



