«Ніхто Путіну не вірить» – Зеленський про відчуття від слів Трампа про бажання лідера РФ бачити успішну Україну

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня відповів на запитання про його відчуття, коли президент США Дональд Трамп на спільній пресконцеренції 28 грудня заявив, що лідер РФ Володимир Путін прагне бачити Україну успішною.

«Ніхто Путіну не вірить. Я не знаю, що він сказав президенту Трампу, може, він і казав такі слова, але віри в ці слова – нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив у Бахмуті, Вовчанську, Часовому Яру, те, що він робить у Покровську зараз, то нехай такий успіх вони у себе в Росії будують», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

На пресконференції 28 грудня в резиденції Трампа Мар-а-Лаго Зеленський нічого не говорив про передані Трампом слова Путіна, але реагував на ці висловлювання американського лідера досить емоційно.

Президент США Дональд Трамп після завершення дискусії з Зеленським 28 грудлня заявив, що переговори щодо Донбасу «рухаються у потрібному напрямку».

«Ми ще не цілком розв’язали це питання, але ми дуже близько. Це складна тема, одна з найскладніших...Вони (росіяни - ред.) цього просили (щоб Україна віддала Донбас Росії - ред.). Щодо цього постала суперечка. Треба узгоджувати позиції, але мені здається все рухається у потрібному напрямку», – сказав він.

За його словами, у питанні демілітаризованої «вільної економічної зони» на Донбасі наблизилися до розв’язання – «ми дуже, дуже близько».

Зеленський сказав, що план Трампа узгоджений «на 90%», і «багато чого можна вирішити до Нового року».

Головною перепоною є вимога Росії щодо контролю над усією територією Донбасу, відзначає Axios. США запропонували перетворити райони, з яких Києву буде запропоновано вивести війська, на демілітаризовану «вільну економічну зону». Зеленський наполягає на дзеркальному відведенні російських військ із нинішньої лінії зіткнення та наголошує, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі.