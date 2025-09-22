У Костянтинівці через російські обстріли загинули 4 людини – ОВА

Четверо цивільних жителів загинули в Костянтинівці на Донеччині внаслідок вчорашнього російського удару, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, вісім людей в області за добу були поранені через російські обстріли.

«Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство. Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 будинки, у Рубцях – будинок і господарчу споруду; у Ямполі дві людини поранені, пошкоджено авто. У Слов’янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Костянтинівці чотири людини загинули і чотири поранені, пошкоджено дев’ять приватних будинків, сім багатоповерхівок, крамницю, торговельний центр, господарчу споруду і автівку», – написав Філашкін у телеграмі.

За його словами, за добу російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.