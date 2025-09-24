ОВА: сили РФ завдали ракетного удару по Дніпру, є постраждалі

Російські війська вдень скерували ракету на Дніпро – поранень зазнали чотири людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За його словами, загалом протягом дня було понад пів сотні атак на чотири райони області – загинула людина, ще десять – постраждали.



Лисак уточнив, що через удар БпЛА по Синельниківщині загинув 61-річний чоловік, також у Нікопольському та Кам’янському районах постраждали шестеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.