ОВА: сили РФ завдали ракетного удару по Дніпру, є постраждалі

Російська атака на Дніпро, 20 вересня 2025 року
Російська атака на Дніпро, 20 вересня 2025 року

Російські війська вдень скерували ракету на Дніпро – поранень зазнали чотири людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, загалом протягом дня було понад пів сотні атак на чотири райони області – загинула людина, ще десять – постраждали.

Лисак уточнив, що через удар БпЛА по Синельниківщині загинув 61-річний чоловік, також у Нікопольському та Кам’янському районах постраждали шестеро людей.

Читайте також: Сухопутні війська: сили РФ ударили «Іскандерами» по навчальному підрозділу, є втрати

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

