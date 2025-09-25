Війська РФ атакували Україну 176 дронами, збити вдалося 150 – Повітряні сили

У ніч на 25 вересня російські військові атакували територію України 176 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера» і безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків у Росії та з мису Чауда в окупованому Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Близько 100 із цих дронів були «Шахедами», уточнюють у повідомленні.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 150 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації», – вказують у Повітряних силах.

Українські військові додають, що атака ще триває, а «з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.