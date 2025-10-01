Доступність посилання

Новини | Суспільство

Командування: сили ППО вночі збили 44 російських безпілотники

Ілюстраційне фото. Добровольчий підрозділ протиповітряної оборони на Київщині, травень 2025 року
Російська армія вночі запустила по Україні 49 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» і інших типів із напрямків Міллерова, Брянська, а також з окупованого Криму, повідомляє командування Повітряних сил 1 жовтня.

Крім того, російські військові запустили протикорабельну ракету «Онікс» з Криму й чотири балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з Орловської області.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання п’яти ракет та безпілотників на шести локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


