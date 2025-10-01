Командування: сили ППО вночі збили 44 російських безпілотники

Російська армія вночі запустила по Україні 49 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» і інших типів із напрямків Міллерова, Брянська, а також з окупованого Криму, повідомляє командування Повітряних сил 1 жовтня.
Крім того, російські військові запустили протикорабельну ракету «Онікс» з Криму й чотири балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з Орловської області.
Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.
«За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.
Читайте також: Російські війська обстріляли Сумщину 96 разів, поранені четверо людей – ОВА
Військові зафіксували влучання п’яти ракет та безпілотників на шести локаціях.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум