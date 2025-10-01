Російські війська обстріляли Сумщину 96 разів, поранені четверо людей – ОВА

Російська армія обстрілювала 19 громад Сумської області 96 разів протягом попередньої доби, повідомляє обласна військова адміністрація вранці 1 жовтня.

Найбільше обстрілів зафіксували в Сумському, Шосткинському, Конотопському та Охтирському районах. Російські війська застосовували безпілотники, зокрема, FPV-дрони, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

За даними ОВА, через обстріли постраждали четверо мирних жителів. Зокрема, через удари FPV-дронами постраждали 54-річний чоловік у Глухівській громаді і 46-річна жителька Путивльської громади.

«У Конотопській громаді внаслідок атаки БпЛА поранений 79-річний чоловік. У Великописарівській громаді через скидання ВОГ з БпЛА поранення отримав 36-річний чоловік», – додає обласна влада.

Атаки пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, нежитлові будівлі й автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.