Число потерпілих унаслідок удару РФ по Дніпру сягнуло 31 – голова ОВА

Наслідки російського удару по Дніпру, 30 вересня 2025 року
Наслідки російського удару по Дніпру, 30 вересня 2025 року

До 31 зросло число потерпілих унаслідок російського повітряного удару по Дніпру, завданого 30 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець», – написав чиновник.

Лисак також розповів про російські дронові та артилерійські удари по кількох громадах області, внаслідок яких є руйнування інфраструктури, але людських жертв вдалося уникнути.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


