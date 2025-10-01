Число потерпілих унаслідок удару РФ по Дніпру сягнуло 31 – голова ОВА

До 31 зросло число потерпілих унаслідок російського повітряного удару по Дніпру, завданого 30 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець», – написав чиновник.

Лисак також розповів про російські дронові та артилерійські удари по кількох громадах області, внаслідок яких є руйнування інфраструктури, але людських жертв вдалося уникнути.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



