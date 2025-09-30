У Дніпрі число постраждалих від удару РФ зросло до 28, серед них – двоє дітей

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок російського удару 30 вересня зросла до 28, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17. Госпіталізовано 12 людей. Поруч з ними лікарі, які надають всю необхідну допомогу. Решта містян, які опинилися в епіцентрі атаки, відновлюватися будуть вдома», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше голова ОВА повідомляв про одного загиблого і 20 постраждалих внаслідок атаки РФ. За його словами, внаслідок удару сталася пожежа в офісному приміщенні, були пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури, знищені дві машини, ще 17 понівечені.

Український президент Володимир Зеленський зазначив, що це був удар по цивільній інфраструктурі.

«Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.