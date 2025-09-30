У Конотопі під час відбиття атаки РФ зазнав поранення 79-річний чоловік – мер

У центрі Конотопа на Сумщині 79-річний чоловік зазнав поранення під час відбиття російської атаки, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

«У центрі поранено чоловіка 79 років кулею в живіт. Куля ППО! Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців», – написав він у телеграмі.

За його словами, чоловіка доставили до лікарні.

Вранці місцева влада попереджала про атаку дронів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



