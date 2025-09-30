У Конотопі під час відбиття атаки РФ зазнав поранення 79-річний чоловік – мер

У центрі Конотопа на Сумщині 79-річний чоловік зазнав поранення під час відбиття російської атаки, повідомив міський голова Артем Семеніхін.
«У центрі поранено чоловіка 79 років кулею в живіт. Куля ППО! Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців», – написав він у телеграмі.
За його словами, чоловіка доставили до лікарні.
Вранці місцева влада попереджала про атаку дронів.
Читайте також: Чаус повідомив про знеструмлення на Чернігівщині через удар по об’єкту енергетики
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум