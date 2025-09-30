Повітряні сили: Росія запустила 65 дронів вночі, 46 із них збила ППО

Російська армія атакувала Україну 65 дронами типу Shahed, «Гербера» і інших типів із напрямків вночі проти 30 вересня, заявляє командування Повітряних сил.
Пуски здійснювалися з Брянська, Орла, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму. Понад 40 із дронів – «Шахеди».
«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.
Командування зафіксувало влучання 19 ударних БПЛА на шести локаціях і падіння уламків у двох місцях.
Повітряні сили попереджають про фіксацію нових груп ударних безпілотників на півночі та сході, і закликають дотримуватися заходів безпеки.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
