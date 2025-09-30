Доступність посилання

Повітряні сили: Росія запустила 65 дронів вночі, 46 із них збила ППО

Добровольчий підрозділ збиває російський дрон із кулемета, Київщина, травень 2025 року
Добровольчий підрозділ збиває російський дрон із кулемета, Київщина, травень 2025 року

Російська армія атакувала Україну 65 дронами типу Shahed, «Гербера» і інших типів із напрямків вночі проти 30 вересня, заявляє командування Повітряних сил.

Пуски здійснювалися з Брянська, Орла, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму. Понад 40 із дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.

Командування зафіксувало влучання 19 ударних БПЛА на шести локаціях і падіння уламків у двох місцях.

Повітряні сили попереджають про фіксацію нових груп ударних безпілотників на півночі та сході, і закликають дотримуватися заходів безпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

