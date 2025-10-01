Унаслідок нічного удару РФ по Харкову поранені щонайменше шестеро людей – влада

Уночі 1 жовтня російські військові завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами, поранені щонайменше шестеро людей, інформують представники місцевої влади.

«Ворог атакував Харків та передмістя. За попередньою інформацією, по Київському району було завдано удар КАБ. Також було зафіксовано пуски «балістики», – повідомив о 2:14 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, внаслідок влучань по Салтівському та Київському районах зафіксовані руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі.

«Також пожежа на одному із міських ринків. Також зафіксована сильна пожежа на території гаражного кооперативу», – додав мер Харкова.

Станом на четверту годину ранку було відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Чотири з них — 80-річна жінка, 34-річний, 25-річний та 27-річний чоловіки — шпиталізовані з вибуховими пораненнями, ще одному 21-річному чоловікові надали допомогу на місці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.