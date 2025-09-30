Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

В «Укрзалізниці» повідомили про знеструмлення на Ніжинському напрямку через удар РФ

Потяг Інтерсіті, пошкоджений внаслідок масованого обстрілу Києва армією РФ, 28 серпня 2025 року
Потяг Інтерсіті, пошкоджений внаслідок масованого обстрілу Києва армією РФ, 28 серпня 2025 року

В «Укрзалізниці» заявили, що російські військові здійснили повторні обстріли залізничної інфраструктури на Чернігівщині.

«Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку. Усі поїзди Сумського і Чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже – із затримками. Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням», – йдеться в повідомленні.

Вдень в «УЗ» повідомляли, що наслідки нічного російського обстрілу заважали повернути поїзди Чернігівського напрямку до звичного розкладу, і рух на Ніжинському напрямку протягом дня забезпечувався за допомогою резервних тепловозів, що збільшувало час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG