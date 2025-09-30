В «Укрзалізниці» повідомили про знеструмлення на Ніжинському напрямку через удар РФ

В «Укрзалізниці» заявили, що російські військові здійснили повторні обстріли залізничної інфраструктури на Чернігівщині.

«Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку. Усі поїзди Сумського і Чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже – із затримками. Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням», – йдеться в повідомленні.

Вдень в «УЗ» повідомляли, що наслідки нічного російського обстрілу заважали повернути поїзди Чернігівського напрямку до звичного розкладу, і рух на Ніжинському напрямку протягом дня забезпечувався за допомогою резервних тепловозів, що збільшувало час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.