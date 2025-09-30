Patriot, NASAMS та інші. Нідерланди з грудня розгорнуть в Польщі наземні системи ППО

Нідерланди розгорнуть у Польщі наземні системи протиповітряної оборони, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.



«З грудня Нідерланди також розмістять у Польщі системи Patriot, NASAMS та засоби протидії безпілотникам, щоб ще більше посилити протиповітряну оборону та захистити ключовий логістичний центр для підтримки України», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві також нагадують, що з 1 вересня до 1 грудня у Польщі перебувають нідерландські винищувачі F-35 – нідерландські пілоти вже застосовували зброю, зокрема одного разу для збиття російських безпілотників.

Упродовж вересня одразу кілька європейських країн, які є членами НАТО, заявили про виявлення безпілотників у своєму повітряному просторі.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.

Натомість у Росії заявили, що вони не атакуютьдронами чи ракетами держави Євросоюзу чи НАТО.