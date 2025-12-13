Росія атакувала Україну 465 дронами і 30 ракетами – Повітряні сили

У ніч проти 13 грудня сили РФ атакували територію України 495 засобами повітряного нападу, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, Сили протиповітряної оборони знешкодили 417 російських безпілотників, чотири крилаті ракети «Іскандер-К» і 9 «Калібрів». Основним напрямком удару була Одеська область.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 495 засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БПЛА різних типів. Серед них:

465 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 270 із них – дрони типу Shahed;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Тульська, Тамбовська області);

п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (район пусків – окупований РФ Крим);

п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» (район пуску – Курська область);

16 крилатих ракет «Калібр» (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).

За попередніми даними, ППО збила / подавила 430 повітряних цілей:

417 безпілотників;

чотири ракети «Іскандер-К»;

дев’ять ракет «Калібр».

«Зафіксовані влучання восьми ракет та 33 ударних БПЛА на 18 локаціях, падіння збитих цілей (уламків) – на трьох локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються)», – підсумували у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч проти 13 грудня сили РФ здійснили чергову масовану атаку по території України. На Одещині відомо про чотирьох постраждалих і влучання по цивільному судну в порту. У міненерго кажуть про знеструмлення у шести областях. У Миколаївській області постраждало 5 людей.

«Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням», – зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними віцепрем’єра з відновлення України, Олексія Кулеби, армія РФ застосувала «Шахеди» та балістичні ракети по території двох портів - Одеського та Чорноморського.



Кулеба повідомив, що в Одеському порту поранений працівник приватної компанії – йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту було пошкоджено пором під прапором Туреччини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



