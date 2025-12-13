«Росія хоче знищити нашу державу»: Зеленський – про черговий масований удар по Україні

У ніч проти 13 грудня основний удар Росії був по енергетиці, по півдню Одещини, зазначив президент України Володимир Зеленський, коментуючи нову масовану атаку.

«Двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині. Всього понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог. Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію. Дякую всім нашим людям, хто залучений до відновлення», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що наразі важливо, аби всі бачили, що робить Росія.

«Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати», – підсумував глава держави.

У ніч проти 13 грудня сили РФ здійснили чергову масовану атаку по території України. На Одещині відомо про чотирьох постраждалих і влучання по цивільному судну в порту. У міненерго кажуть про знеструмлення у шести областях.

«Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням», – зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними віцепрем’єра з відновлення України, Олексія Кулеби, армія РФ застосувала «Шахеди» та балістичні ракети по території двох портів - Одеського та Чорноморського.



Кулеба повідомив, що в Одеському порту поранений працівник приватної компанії – йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту було пошкоджено пором під прапором Туреччини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.