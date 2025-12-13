Сирський: Росія перекидає додаткові ресурси на Покровсько-Мирноградську агломерацію

Росія перекидає додаткові ресурси на Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський за підсумками робочої поїздки до органів військового управління.

«Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви. За результатами доповідей уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку», – зазначив він.

Сирський наголосив, що під час його візиту, було «визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним».

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.