На фронті за добу було 265 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 265 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 10 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак зафіксували на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 97 атак агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Костянтинівському напрямку було 29 російських атак, 27 – на Олександрівському, 26 – на Південно-Слобожанському, 20 – на Лиманському напрямку.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Вчора противник завдав одного ракетного і 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет, скинув 104 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3469 обстрілів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2452 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього тижня начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.

За даними ЗСУ, оборона в Покровську триває, «логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.