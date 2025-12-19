Дрони СБУ вперше уразили танкер «тіньового флоту» РФ у Середземному морі – джерело

Служба безпеки України заявила, що вперше вразила танкер «тіньового флоту» РФ у нейтральних водах Середземного моря, повідомило джерело Радіо Свобода в СБУ.

За його даними, спецоперація була проведена на відстані у понад 2 тис. км від території України.



Повідомляється, що танкер так званого «тіньового флоту» РФ QENDIL було уражено повітряними безпілотниками, у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно ця атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.



«РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був», – сказало поінформоване джерело в СБУ, додаючи, що танкер отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Російська сторона наразі цю заяву не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів.

Більшість атак українські сили, зокрема Генштаб ЗСУ підтверджували, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



