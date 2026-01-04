Дейнеко призначений радником голови МВС, згодом очолить бойовий підрозділ Держприкордонслужби

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко після перебування на посаді очільника Державної прикордонної служби призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

«З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнека, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби», – написав Клименко у телеграмі.

2 січня президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у керівництві Держприкордонслужби. За його словами, очільник МВС найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко «продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України».

Клименко поки що не повідомляв, хто очолить ДПСУ.

Сергій Дейнеко був призначений головою Державної прикордонної служби України у червні 2019 року. У системі прикордонної служби працює з 1996 року.