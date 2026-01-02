Президент анонсував зміни у керівництві ДПСУ найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у керівництві Держприкордонслужби найближчим часом.



«Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України», – написав він у телеграмі після доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його словами, окремо з Клименком обговорили питання діяльності Державної прикордонної служби України.

Президент зауважив, що під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже понад шість років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення, водночас є «завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ».

Сергій Дейнека був призначений головою Державної прикордонної служби України у червні 2019 року. У системі прикордонної служби працює з 1996 року.







