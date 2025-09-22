В окупованому Криму були поранені двоє білорусів – МЗС у Мінську

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило про двох білорусів, які зазнали поранень в окупованому Росією Криму після атаки дрона. Зовнішньополітичне відомство у Мінську пообіцяло надати за потреби всебічну підтримку своїм громадянам.

«За оновленою інформацією, двоє постраждалих отримали травми середньої тяжкості. Білоруські дипломати постійно контактують із правоохоронними органами та медичними закладами», – повідомляє державне інформаційне агентство БелТА з посиланням на МЗС Білорусі.

Російська влада окупованого півострова повідомила, що ввечері 21 вересня український дрон уразив санаторій «Фарос» та інші заклади в однойменному населеному пункті. За даними влади, троє людей загинули, 16 були поранені. Серед постраждалих немає дітей.

Білоруська влада підтримала агресію Росії проти України та дозволила російській армії використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення та обстрілу мирних українських міст, що призвело до загибелі десятків тисяч українських мирних жителів.

Україна закрила кордон із Білоруссю, зупинила торгівлю, конфіскувала майно та продукцію білоруських підприємств, а також стала зміцнювати кордон, щоб унеможливити новий наступ російських військ із білоруської території.