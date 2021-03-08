Протести в Криму. Форос благає Путіна не знищувати знаменитий парк

У Фороському парку, який вважають одним із найкрасивіших і найвідоміших у Криму, знищують вікові дерева. Частину парку забудовують, і через це зрізають і викопують десятки рідкісних, екзотичних і навіть червонокнижних дерев. Парк Форосу для України – пам’ятка і природоохоронна територія загальнодержавного значення. Йому майже 190 років. Будівельні роботи в парку почалися ще восени рік тому. Місцеві жителі всі ці місяці намагаються протидіяти вирубці й забудові. Цього тижня ситуація досягла апогею – зі слів активістів, їх почала залякувати російська поліція.

На початку 20-го сторіччя про Фороський парк писали, що за різноманітністю екзотичних рослин він змагається з Нікітським ботанічним садом. Тут понад 200 видів дерев та кущів із різних куточків світу, деяким – більш ніж сто років. Зрубані, обпиляні до голих стовбурів, деякі ще живі, але з уже знищеним чи ушкодженим корінням. Все – заради будівництва.

Восени жителі Форосу почали помічати на території парку багато важкої техніки. Пізніше на деревах з’явилися номерки. Що і хто будує – місцеві мешканці не знали. Ніяких громадських слухань з цього приводу не проводилося. З жовтня люди намагаються домогтися відповідей. У санаторії «Форос» їм заявили, що все робиться в рамках реконструкції будівель оздоровниці.

«Сьомий корпус, потом їдальня (колишні стайні) і футбольне поле. Це в рамках наявних будівель буде реконструкція» – такі об’єкти назвав керівник відділу паркового господарства санаторію Едуард Блажко.

Із 2016 року санаторієм «Форос», відповідно до насадженого в Криму російського законодавства, володіє Федерація профспілок Татарстану. Будівництво на території парку веде підприємство «Татинвестгражданпроект». Вказана мета: зведення дитячого оздоровчого комплексу під назвою «Ак Барс».

Федерації профспілок Татарстану санаторій продали з аукціону. Ціна – менше ніж півтора мільярда рублів. Голова Федерації Тетяна Водоп’янова заявляла тоді, що профспілки стали радше оператором купівлі, а за нею стоять великі компанії, найбільша з них – «Татнєфть».

«Що стосується Федерації профспілок Татарстану, вона пов’язана с «Татнєфтю», це ні для кого не секрет, в Росії всі про це знають. Фактично це структура, яка афілійована з президентом Татарстану. І мене дивує в цій ситуації з забудовою тільки один момент: чому так пізно? Чому вони почали будувати у 2021 році, коли купили усе в 2016-му і можна було робити це все раніше? Я подивилась дані по ТОВ «Парк Форос», якому віддали парк у керування. Дуже цікаво, що це товариство – збиткове. Незважаючи на те, що ми розуміємо, яка кількість людей там (у парк – ред.) проходить», – каже політолог із Криму Євгенія Горюнова.

Російське видання «РБК», посилаючись на власне джерело, близьке до уряду Татарстану, у 2016 році писало: така схема купівлі санаторію була обрана, щоб обійти європейські й американські санкції.

«Татнєфть» офіційно заперечує свою причетність до купівлі санаторію. Так само зараз підприємство офіційно розповсюдило в ЗМІ заяву про те, що воно не має стосунку до забудови парку. ​

У підконтрольному Росії міністерстві екології Криму заявили, що будівництво законне. Узгоджене знищення тридцяти семи насаджень, а пізніше буде так звана компенсаційна висадка. Ще 29 пальм дозволили викорчувати, але пересадити. За документами – забудувати територію парку можна на 20 відсотків.

На початку березня у Форосі відбулося кілька зібрань із місцевими жителями. В ньому взяли участь помічниця голови підконтрольної Росії влади Криму Юлія Жукова, представники російського міністерства екології Криму, забудовника, місцеві депутати. Чиновники стверджували, що в плані будівництва кілька споруд: дев’яти- і триповерховий корпуси, спортцентр на чотири поверхи, така сама їдальня і триповерховий басейн. Форосці не повірили, що забудова – для дитячого оздоровчого центру. Як і в те, що забудова відповідатиме оприлюдненій документації.

«Там, на території табору, буде стояти восьмиповерхова і шестиповерхова будівлі готелю. Для кого? Для дітей? І просто закриють ту територію всю. Не можна її закривати. Взагалі це закрите котеджне селище, якщо подивитися загальний план, на 3 тисячі місць», – впевнена жителька Форосу Марія Алинова.

Жителі селища вимагали забрати парк із приватних рук.

«Коли республіка (мається на увазі російська влада в Криму – ред.) передала ці ділянки… Республіка, не Україна, ніхто! Ми вимагаємо, щоб республіка… на нашу вимогу своє рішення скасувала!» – таку позицію озвучила на зібранні в Форосі одна з мешканок селища. Її слова зал зустрів аплодисментами.

Самоскиди вивозять із території парку розпиляні ліванські кедри, магнолії, ялівці

Форосці створили петицію з вимогою врятувати парк і записали звернення до президента Росії Володимира Путіна. «Вирубка вже йде повним ходом – самоскиди вивозять із території парку розпиляні ліванські кедри, магнолії, ялівці. Зараз, коли ми записуємо це звернення, під важкою технікою гине чергове дерево і зводиться черговий метр паркану», – кажуть жителі Форосу у зверненні. У відео демонструють, в тому числі, і те, як дерева зносять навіть уночі.

Російські журналісти запитали про Форос прессекретаря Путіна. «Мені не відомо, щоб ця тема доповідалася президентові, але, безумовно, це дуже важливо, ми звернемо на це увагу, поставимо питання керівництву Криму», – цитує Дмитра Пєскова російське видання « Аргументы и факты».

Кожне наступне зібрання в Форосі все більше розпалювало емоції.

«Ви були там, на тій території? Що вони зробили з парком? У вас душа не болить?! Там же знищено все. Та зона, яка була найкрасивішою, улюбленою, просто знищена. Що ви зробили, чиновники ?! Хто дав дозвіл на це?!» – питала у чиновників та місцевих депутатів на зібранні у Форосі 2 березня жителька Форосу Марина Беспалова.

На зібранні 2 березня місцеві жителі вже навіть відмовлялися слухати чиновників, емоції зашкалювали. Оголосили хвилину мовчання за знищеними деревами. Зал встав, встали і деякі представники влади з президії.

Форосці розповідають про тиск на них, особливу увагу з боку поліції.

Я зрозуміла, що шиється справа. Я потрапила в особливий список нагляду

«О десятій годині вечора – дзвінок. Поліція приходить і починає проводити профілактичні бесіди, як з якимись злочинцями… Дзвінок, я так зрозуміла, МВС, міністерство освіти, в школу дзвінок: «Дайте, будь ласка, характеристику Марині Мілентіївні Рікмен». Та я не ховаюся, я вчитель вищої категорії, стаж сорок два роки! Я ветеран праці! Я зрозуміла, що шиється справа. Я потрапила в особливий список нагляду в поліції… Ви знаєте, якщо будуть на нашу адресу висуватися якісь загрози, нашій ініціативній групі активістів, за нас встане весь Форос», – заявила на зібранні у Форосі вчителька Марина Рікмен.

Представники поліції почали цікавитися усіма активістами Форосу, стверджують місцеві жителі.

Після зібрання 2 березня форосці розходилися розгніваними. Вони просили тимчасово зупинити будівництво, але до них не дослухалися.

«Вони приходять і тільки: «Почуйте нас, почуйте нас!» Та нехай нас почують! Ми, жителі селища Форос, хочемо жити на власній землі! Ми попросили припинити на час будівництво. Припиніть, давайте вирішимо! Там ще за сьомим корпусом (санаторію «Форос» – ред.) з північного боку піде (під знесення – ред.) знаєте скільки? А ми що ж, громадськість, будемо ходити кожен день дерева рахувати?» – обурювалася одна з жительок селища.

«Закони вони нам які завгодно нададуть і покажуть на папері, що все добре. І все буде чудово. Тільки парку не буде», – обурювалась жителька Форосу Марина Беспалова.

Після майже п’яти місяців протистояння на місце вирішив приїхати голова підконтрольної Росії влади в Криму Сергій Аксьонов.

«Висновки прості. Органи влади не спілкувалися з місцевими жителями. Колеги, хто приїжджав безпосередньо сюди в останні кілька днів, не спілкувалися до пуття з місцевими жителям. Переливали з пустого в порожнє, на місце не виходили, деталі не з’ясовували, до консенсусу прийти не намагалися. На жаль, і представники депутатського корпусу, і адміністрації не володіють ситуацією про те, що будується, як будується», – заявив він.

У вирубці вікових дерев Аксьонов проблеми не побачив, бо, за його словами, буде компенсаційна висадка. «Про вирубку дерев: колегам дякую, я знаю, що вони люди системні, вони організують цю роботу: на кожне дерево висадять мінімум п’ять компенсаційних», – заявив він.

Дитячий табір тут буде. В даному випадку ніяких питань тут немає

Висловився він і щодо самого будівництва і паркану, яким, за російським антитерористичним законодавством, має бути огороджений дитячий оздоровчий комплекс. «Дитячий табір тут буде. В даному випадку ніяких питань тут немає… Щодо паркану ми в п'ятницю обговоримо, як мінімізувати ситуацію, як його наблизити до будівель або як його не ставити в принципі», – заявив Аксьонов.

Політолог Євгенія Горюнова впевнена, що голова підконтрольної Росії влади в Криму нічого кардинального щодо забудови парку вирішити не може.

У Аксенова зараз головна проблема – як заспокоїти кримчан

«Я думаю, що в питанні цього парку рішення ухвалювалося не в Сімферополі, а в Москві. Безумовно, там було вирішено, що «цей парк ми будемо забудовувати», там же особливо посилено охороняється – це все проходить через Москву, не на рівні місцевої влади. А у Аксьонова зараз головна проблема – як заспокоїти кримчан, ось цей протест, який став дуже серйозним. Вони це бачать чудово, що за останній час це, напевно, найсерйозніший протест», – вважає Горюнова.

Аксьонов заявив форосцям, що створюється робоча група з участю Генпрокуратури Росії, яка перевірить будівництво. Він пообіцяв форосцям нову зустріч 5 березня, щоб, за його словами, «розставити всі крапки над «і». В обіцяну дату він відклав цю поїздку на 9 березня.

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