«У в'язниці сидіти? Посиджу, якщо треба буде». Вчительку в Севастополі звільнили після коментаря про низьку зарплату

Вчителька кинула виклик системі в окупованому Криму. Наталію Йолгіну звільнили після того, як вона поскаржилась у соцмережах на свою зарплатню у 12 тисяч російських рублів – це приблизно чотири з половиною тисячі гривень. З молодим педагогом провели бесіду представники російського Центру з протидії екстремізму і вручили попередження «про неприпустимість організації несанкціонованих мітингів». Але Наталія Йолгіна не злякалася, почала поширювати свою історію в соцмережах та виходити на одиночні пікети.

Вчительку англійської мови Наталію Йолгіну звільнили зі школи №3 Севастополя буквально за два дні. Вона написала коментар під постом в інстаграмі підконтрольного Росії губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, в якому він закликав молодь не йти на мітинг на підтримку ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Перед цим Наталія подивилась розслідування Навального про палац в Геленджику, її обурила розкіш та золоті йоржики і вона запитала в Развожаєва, чи вважає він нормальною її зарплатню.

Чому в мене зарплатня в школі 12 000 рублів, нехай і за пів ставки?

«Вітаю, шановний губернаторе. Чому в мене зарплатня в школі 12 000 рублів, нехай і за пів ставки? Я професійний викладач із сертифікатом Кембріджа і досвідом роботи в Китаї. Ви вважаєте, це нормальна платня за навчання ваших дітей? , ваш син вчиться в класі, де я викладаю», – написала Наталія під постом чиновника.

Вона була попереджена, згідно із законодавством у встановлені терміни

За документами, педагога терміново звільнили тому, що з декрету повернулася інша вчителька, на місці якої працювала Наталія Йолгіна.

«Працівник вийшов тридцятого, першого лютого. Закінчилися наші трудові відносини з Наталією Олегівною. Про що вона була попереджена, згідно із законодавством у встановлені терміни», – заявляє заступниця директорки Севастопольської школи №3 Людмила Криловецька.

Наталія Йолгіна розповідає, що у колеги ще не вийшов термін декретної відпустки. І та, начебто, не планувала повертатися на роботу.

«Я була сповіщена в четвер, 28 січня, про те, що п’ятниця – мій останній робочий день. У четвер я відпрацювала три уроки, прийшла у п’ятницю провела чотири уроки і була звільнена. В понеділок я прийшла забрала свої документи. Вона (колега, яка була в декреті – ред.) вийшла 1 лютого, написала заяву про звільнення і далі пішла додому займатися своєю дитиною, яка ще не досягла віку трьох років. Вона не працює, можете сходити до школи, перевірити», – розповідає Наталія Йолгіна.

Заступниця директорки Севастопольської школи №3 Людмила Криловецька заперечує: вчителька, яка вийшла з декрету, нині працює.

Телефонувати зі школи Наталії Йолгіній почали в той самий день, коли вона опублікувала коментар та відбувався мітинг в підтримку Навального. Сама Наталія стверджує, що на мітинг не ходила, була лише на виставці техніки поряд. У понеділок її викликала до себе директорка школи і Наталія Йолгіна змушена була витерти свій коментар в соцмережі. 27 січня, в середу, директорів севастопольських шкіл збирали на нараду в підконтрольного Росії голови департаменту освіти Севастополя Олени Богомолової. Говорили в тому числі і про неї, стверджує вчителька.

«У тебе будуть проблеми, зупинись». Я сказала: «ні»

«Мені про це сказала директор, Євгущенко Анжела Михайлівна. Вона сказала: «Наташа, що ти робиш, що ти твориш? Мене через тебе на зібранні там відчитували, Богомолова сказала, що у тебе такі невиховані вчителі, таке собі дозволяють писати, що ти там з ними робиш, проведи з нею бесіду». Ну вона, власне, і провела зі мною бесіду. Але нічого не допомогло. Вона мені каже: «зупинись, що ти твориш? Ти будеш червоною ганчіркою у всьому місті, тебе ніде не візьмуть на роботу, жодна школа тебе таку не захоче, у тебе будуть проблеми, зупинись». Я сказала: «ні», – переповідає Наталія Йолгіна бесіду з керівницею.

Від школи це коментує заступниця директорки Людмила Криловецька. Вона все заперечує.

«27 січня дійсно відбулася нарада директорів шкіл, але питання про Наталію Олегівну Йолгіну на цій нараді жодним чином не піднімалося. Обговорювали питання, які стосуються системи освіти. Чутки, які мусує деяка преса, не відповідають дійсності», – заявляє Людмила Криловецька.

Підконтрольний Росії губернатор Севастополя Михайло Развожаєв теж прокоментував звільнення Наталії. Зробив він це в інтерв’ю російській «Новій газеті».

Це три різні історії, які не мають між собою нічого спільного, крім гучних заголовків

«Коментар педагога читав. Природно, одразу ж дав доручення з'ясувати питання з зарплатою вчителя. Виявилося, що Наталія працює в школі кілька годин в тиждень і поєднує викладання з роботою репетитором та фотографом. Мені незрозумілі мотиви, які змусили молодого педагога, що називається «хайпанути», вкрутивши в розповідь мого восьмирічного сина, участь в несанкціонованому мітингу і звільнення з навчального закладу. Це три різні історії, які не мають між собою нічого спільного, крім гучних заголовків. Ніяких розпоряджень щодо долі Наталії я не давав. Скажу більше, мені дуже хочеться, щоб вона знайшла справу до душі, мала можливість бачити і відчувати віддачу від своєї роботи. Що стосується політичних поглядів, то це особиста справа кожної людини. Єдине, що вважаю твердо – вчитель не повинен транслювати свої політичні погляди школярам», – заявив «Новій газеті» Михайло Развожаєв.

У той самий день, коли Наталію Йолгіну звільнювали, до неї прийшли співробітники російського Центру із протидії екстремізму (Центру «Е»). Прямо до школи.

Мені здається, що їх прислали, щоб мене залякати – сиди тихо

«Як тільки мені вручили повідомлення про те, що я буду звільнена 30 січня, я знімала це все на відео, в цей момент входять три людини. Представляються майорами поліції, показують свої посвідчення, це теж на відео зафіксовано. Вони попросили директора вийти, тобто вони всі вийшли в коридор, розмовляли з директором. Вона здивувалася, вона теж не розуміла, хто ці люді. Я взагалі думала, що це прийшли їх звільняти та карати. А прийшли проводити мені лекцію з приводу того, що не треба ходити на мітинги, їх організовувати, в них брати участь і так далі. І про те, що це карається, що це буде адміністративна або кримінальна стаття. І про те, що це вплине на мою подальшу кар'єру, мене не візьмуть на роботу. Взагалі мені здається, що їх прислали, щоб мене залякати – сиди тихо, сиди мовчки, не висовуйся, а то ми тебе посадимо. Ну, взагалі мені це не страшно. Чого там, у в'язниці тій сидіти. Ну, посиджу, якщо треба буде», – каже Наталія Йолгіна.

Бесіда з представниками Центру «Е» Наталію Йолгіну не спинила. Вона почала виходити на одиночні пікети. Спочатку пішла до будівлі підконтрольного Росії уряду Севастополя, потім на площу імені Нахімова.

«Я ось на площі Павла Степановича Нахімова, на майдані. Держава ось тільки наша мене не любить. І всіх вчителів Росії не любить, не цінує. Знаете взагалі, чому в нас такі маленькі зарплати? Мені здається, що державі не вигідно, щоб люди були розумні», – розповідала Наталія під час включення зі свого пікету.

У Наталії Йолгіної є своя сторінка на каналі в «Ютубі». Одне зі свіжих відео вона назвала «Гідну оплату праці вчителям у Росії».

«Я хочу хоча б 30 тисяч на місяць зарплатні за ставку. Хіба я багато хочу: Я не хочу жити в Китаї, я хочу жити в своїй країні, мені подобається жити в Росії, тільки зарплатня тут маленька», – каже вона.

Наталія Йолгіна закликає колег усіляко виявляти своє невдоволення, хоча б писати скарги в Департамент освіти Криму, підконтрольний Росії. Вона заявляє, що вже звернулася до суду з позовом через неправомірне звільнення. Керівництво школи, в свою чергу, стверджує, що заяви Наталії Йолгіної в соцмережах недостовірні, наносять репутаційні збитки освітній системі Севастополя і керівництво та колектив школи «залишають за собою право звернутися в суд для захисту своїх честі та гідності».