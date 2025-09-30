Доступність посилання

Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила близько 970 військових за добу

Ілюстраційне фото. Український військовий веде вогонь із артилерії по російських позиціях на Запоріжжі, березень 2025 року
Російська армія втратила близько 970 військових протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 30 вересня.

За оцінкою командування, загальні втрати РФ сягнули приблизно 1 мільйона 110 560 людей особового складу.

Також, за даними штабу, армія Росії втратила в техніці:

  • 11 222 танків (+4 за добу)
  • 23 291 бойову броньовану машину (+1)
  • 33 311 артилерійських систем (+27)
  • 1 505 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 1 224 засоби протиповітряної оборони
  • 427 літаків
  • 346 гелікоптерів (+1)
  • 65 303 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+301)
  • 3 790 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 63 241 автомобіль і автоцистерну (+90)
  • 3 979 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

